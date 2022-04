Griekenland verhoogt minimumloon vanaf 1 mei

Griekenland zal vanaf 1 mei het minimumloon voor de tweede keer dit jaar verhogen. Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis eist de hard oplopende inflatie zijn tol op de inkomens van huishoudens en is het daarom nodig om in te grijpen. “Vanaf 1 mei zal het basisloon met 50 euro per maand stijgen tot 713 euro per maand”, zei Mitsotakis in een televisietoespraak.