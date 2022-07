Griekenland tekent protest aan tegen Servië na crash met vliegtuig met munitie

Athene zal via diplomatieke weg protest aantekenen tegen Belgrado, nadat een vliegtuig met militair materiaal vanuit Servië neerstortte in Griekenland. Dat meldt een hoge verantwoordelijke van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Griekse ambassadeur in Belgrado zal “onmiddellijk protest aantekenen” tegenover Servië omdat het Griekenland niet op tijd op de hoogte gebracht had over de gevaarlijke lading aan boord van het vliegtuig.

Bij de crash met een Antonov An-12 zaterdagavond in het noorden van Griekenlans kwamen acht Oekraïense bemanningsleden om het leven. Het vliegtuig was vertrokken in het Servische Nis richting Bangladesh, met haltes in Jordanië en Saoedi-Arabië.

Giftige gassen

Aan boord van het toestel bevond zich meer dan 10 ton munitie, maar het duurde uren vooraleer Servië Griekenland op de hoogte bracht over de exacte vracht en bestemming van het toestel, aldus Athene. Daardoor was er verwarring over de plaats van de crash, waar er urenlang ontploffingen waren en er zich giftige gassen verspreidden. Twee brandweerlieden werden met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De reddingswerkers trokken zich daarop snel terug en de bewoners werden gevraagd om hun huizen niet te verlaten omdat het niet duidelijk was wat er zich aan boord bevond.

Zondagochtend kwamen explosievenexperts van het leger ter plaatse, waarna pas in de loop van de dag duidelijkheid was over de situatie.