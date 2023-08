Griekenland start onderzoek naar brandstichting na ontdekking achttien verkoolde lichamen

KIJK. Baas Russisch ruimtea­gent­schap mag op staats-tv komen uitleggen waarom Loe­na-25-mis­sie op de maan crashte

Wat een baanbrekende missie voor het Russische ruimteagentschap moest zijn, eindigde in mineur. De Loena-25, die moest landen in de omgeving van de zuidpool van de maan, crashte op het hemellichaam. De baas van het ruimteagentschap mocht persoonlijk een woordje uitleg komen geven op de staatstelevisie over wat er juist is fout gelopen.