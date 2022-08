Griekenland neemt extra maatregelen aan grens met Turkije: grenshek met 80 km verlengd

Update Trump probeert FBI-onderzoek naar in beslag genomen materiaal te dwarsbomen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat een onafhankelijke controleur wordt aangesteld in het onderzoek naar materiaal dat in beslag is genomen bij de huiszoeking in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago. Zijn advocaten hebben daartoe maandag een klacht ingediend bij een federale rechtbank in Florida.

23 augustus