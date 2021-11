Griekenland legt beperkingen op aan ongevaccineerden

Oostenrijk Oostenrijk­se deelstaten Salzburg en Oberöster­reich vanaf maandag in lockdown

In de Oostenrijkse deelstaten Salzburg en Oberösterreich gaat vanaf maandag een strenge lockdown in. Die maatregel zou ervoor moeten zorgen dat de samenleving tegen Kerstmis opnieuw kan openen. De twee regio’s kampen met de hoogste infectiecijfers van het hele land en de ziekenhuizen liggen er overvol. In Oostenrijk geldt sinds afgelopen maandag een tiendaagse lockdown voor niet-gevaccineerden. In de twee deelstaten zullen echter zowel gevaccineerden als ongevaccineerden in lockdown moeten.

18:38