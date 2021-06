Griekenland kondigt nieuw beleid aan voor migranten met bepaalde nationaliteiten

“Groepsim­mu­ni­teit bereikt”: Israël registreer­de gisteren nog amper zes nieuwe coronabe­smet­tin­gen

3 juni De vaccinatiecampagne in Israël is een succes, ook al slabakt die de laatste weken. Bijna 60 procent van de bevolking is er intussen wel volledig gevaccineerd, en dat laat zich ook zien in de andere coronacijfers. Gisteren registreerde het land nog amper zes nieuwe gevallen. De voorbije week waren dat er gemiddeld vijftien per dag. Een daling van 80 procent ten opzichte van de vorige maand en het laagste aantal in meer dan een jaar. Volgens sommige wetenschappers is groepsimmuniteit in Israël bereikt.