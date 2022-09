Griekenland kondigt 21 maatregelen aan om huishoudens te wapenen tegen inflatie

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft zaterdag 21 maatregelen aangekondigd die verlichting moeten brengen voor de huishoudens die gebukt gaan onder de snel stijgende inflatie en die groei moeten bevorderen. Zo heeft de premier onder meer beloofd in december 250 euro toe te kennen aan 2,3 miljoen landgenoten in precaire situaties. Dat deed hij in zijn toespraak over het economische beleid op de 86e editie van de Thessaloniki International Fair (TIF), het grootste evenement in zijn soort in Griekenland.