Griekenland kampt nog met drie bosbranden: “Situatie verbetert stilaan”

Ghislaine Maxwell plots overge­bracht naar laag beveiligde gevangenis in Florida

Ghislaine Maxwell (60), de voormalige partner van de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, is vrijdag plots overgebracht naar een laag beveiligde gevangenis in Florida. Dat blijkt uit documenten van het Federal Bureau of Prisons, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de Amerikaanse federale gevangenissen.

7:27