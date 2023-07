Grieken blijven puffen en staan voor nieuwe hittegolf, ook rest van Zuid-Europa gebukt onder hitte: hoe zit het bij ons?

In grote delen van Griekenland is het kwik vandaag weer onder de 40 graden gezakt, nadat er de voorbije dagen extreme temperaturen werden gemeten. Maar van echte afkoeling is voorlopig geen sprake. Zo is het in de hoofdstad Athene nog ongeveer 36 graden. Meteorologen waarschuwen bovendien voor een nieuwe hittegolf. Ook Italië kreunt onder de hitte, terwijl voor onze contreien aangenamer weer wordt voorspeld.

“Vanaf woensdag zal de temperatuur in Griekenland weer omhooggaan”, klinkt het. In Athene zou het meer bepaald tot 44 graden worden. Zaterdag werd al een recordtemperatuur van 44,2 graden gemeten op het eiland Kreta. Vanwege de extreme droogte en de wind is het risico op bosbranden extreem hoog, melden de hulpdiensten.

Vandaag zijn veel archeologische bezienswaardigheden gesloten tussen 11.30 en 17.30 uur, en dat voor de derde dag op rij. De Akropolis in Athene was de voorbije dagen gesloten voor toeristen door de ondraaglijke hitte op de berg. Eerder deze week was het nog ontzettend druk aan het monument. Bezoekers moesten urenlang in de brandende zon staan aanschuiven.

Italië

Ook de rest van Zuid-Europa gaat gebukt onder de hitte. In Italië worden dinsdag recordtemperaturen verwacht. Voor zestien steden werd code rood afgekondigd als gevolg van de hittegolf, waaronder Bologna, Firenze en Rome. In de schaduw zou het er rond de 36 graden worden, maar de gevoelstemperatuur nadert 40 graden. Op het eiland Sardinië kan het kwik dinsdag boven de 48,8 graden stijgen, de hoogste temperatuur die ooit in Europa gemeten werd, op 11 augustus 2021.

De Italiaanse overheid overweegt beperkingen op te leggen om zo risico’s verbonden aan de hitte te verminderen. Dat heeft minister van Gezondheid Orazio Schillaci verklaard, zo meldt het persagentschap ANSA.

Specialisten hebben het over een “hittestorm”, met extreem hoge temperaturen en vochtigheid. Minister Schillaci roept de bevolking op om voorzorgsmaatregelen te nemen, en zegt dat de regering mogelijk zelf beperkingen gaat opleggen. “Indien nodig, overwegen we maatregelen”, zo zei hij, op een vraag over de maatregel die Athene heeft genomen om de Akropolis te sluiten op de warmste momenten van de dag. De situatie wordt nauw opgevolgd, uur per uur, aldus nog de minister. “Grote evenementen in de zon zouden moeten afgeraden worden tijdens de warmste uren van de dag. Het is niet aangeraden het Colosseum te bezoeken als het buiten 43 graden is.”

En bij ons?

Wij krijgen aangenamer zomerweer, met hier en daar buien.

Vanavond en vannacht is het wisselvallig met in het centrale deel van het land buien. Lokaal kunnen die intens zijn en vergezeld van een donderslag. Later zijn er opklaringen, maar ook lage wolken over het westen en in de Ardennen. De minima gaan van 11 tot 15 graden.

Maandag start zonnig, behalve over het westen en in de Ardennen waar het ochtendgrijs domineert. Aan zee vallen er zelfs enkele buien. In de loop van de dag bollen de stapelwolken op, wordt het droger en zonniger aan zee en verwacht het KMI enkele buien over de noordelijke landshelft. Deze kunnen opnieuw stevig en onweerachtig zijn. De maxima liggen tussen 19 graden op de Ardense hoogten en 22 graden over het noorden van het land. Aan zee zijn er rukwinden mogelijk tot 55 km/u.

Dinsdag is het zonnig met hoge bewolking en later ook stapelwolken in het binnenland. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 27 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen en tijdelijk matig uit het noordwesten aan zee.

Woensdag wisselen opklaringen af met bewolkte periodes, die soms vergezeld zijn van enkele buien vanaf de Noordzee. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in Belgisch Lotharingen. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit west tot noordwest.

Donderdag en vrijdag is er minder wind, maar de kans op buien blijft bestaan. Het is wisselend bewolkt en op vrijdag is er kans op een donderslag. De maxima schommelen rond 21 of 22 graden in het centrum.

