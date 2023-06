Greta Thunberg haalt diploma en sluit iconische schoolstakingen voor het klimaat af

“Schoolstaking week 251", schrijft Thunberg op Twitter. “Vandaag studeer ik af, dus dit wordt mijn laatste schoolstaking.” Thunberg zegt wel actie te zullen blijven voeren. “Ik zal blijven protesteren op vrijdag, ook al is het dan technisch gezien geen schoolstaking meer. We hebben gewoon geen andere optie dan te doen wat we kunnen. De strijd is nog maar pas begonnen.”

De Zweedse klimaatactivist begon in 2018 elke vrijdag te spijbelen om bij het parlement in Stockholm te protesteren tegen klimaatverandering. Haar demonstraties waren de inspiratie voor wat uitgroeide tot de grote protestbeweging Fridays For Future van scholieren wereldwijd. Van 2019 tot 2020 nam ze zelf een tussenjaar om zich volledig te focussen op actievoeren.

De activiste werd het gezicht van de klimaatbeweging onder jongeren en ontmoette tal van wereldleiders om over het klimaat en haar bezorgdheden te praten. Thunberg sprak onder meer bij het World Economic Forum en de Verenigde Naties. Bij de klimaattop van de VN in 2019 sprak ze leiders aan op hun gebrek aan actie met de beroemde woorden “hoe durven jullie?”.

In datzelfde jaar werd Thunberg uitgeroepen tot persoon van het jaar van het bekende blad ‘Time’, de jongste tot nog toe. Ze kreeg die titel omdat ze er in slaagde “vage zorgen over de planeet om te zetten in een wereldwijde beweging die oproept tot wereldwijde verandering”, zo vatte het Amerikaanse tijdschrift samen.

“Thunberg werd het icoon van een generatie, een krachtige stem die waarschuwt voor de grootste uitdaging van onze planeet”, aldus ‘Time’. “Ze is niet de leider van een politieke partij of een belangengroep. Ze is niet de eerste om alarm te slaan en ze is ook niet de persoon met de meeste wetenschappelijke getuigschriften. Ze is een gewone tiener die de moed vond om de waarheid te spreken voor het oog van de machthebbers. Ze werpt licht op een abstract gevaar en legt dapper uit wat er op het spel staat.”

Eind vorig jaar gaf de jonge activiste aan wat minder op de voorgrond te zullen treden, omdat volgens Thunberg meer geluisterd moet worden naar de mensen die zelf het meest door klimaatverandering worden getroffen. Ze geeft haar strijd nog lang niet op, wel de megafoon, zo legde ze uit.

