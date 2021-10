Greta Thunberg en internationale activisten betogen op klimaatmars in Stockholm

ZwedenIn Zweden hebben Greta Thunberg en tal van activisten geprotesteerd voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Klimaatactivisten uit zwaar getroffen landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika sloten zich aan bij de protestmars in Thunbergs thuisstad Stockholm. Over enkele dagen zakken ze af naar Schotland, waar binnen iets meer dan een week de klimaattop (COP26) van de Verenigde Naties zal plaatsvinden.

Thunberg postte een video waarop enkele honderden, voornamelijk jongere demonstranten te zien zijn tijdens hun wandeling van het Zweedse parlement naar Vasaparken, in het noorden van de stad. “Wat moeten we doen? Het klimaat redden! Wanneer? Nu!”, roepen de deelnemers in koor.

Volgens de klimaatbeweging Fridays for Future zijn er honderden parallelle protesten wereldwijd, waaronder ook in België. In Gent en Louvain-la-Neuve kwamen vrijdag zowat 1.600 betogers op straat om onze regeringen op te roepen tot ambitieuzere klimaatdoelstellingen.

“Vechten voor ons heden"

De activisten wezen onder meer op het belang van de strijd tegen de klimaatverandering in hun eigen land. “Het is zo belangrijk voor jongeren om te staken voor klimaat-rechtvaardigheid, omdat wij vandaag al geconfronteerd worden met de klimaatcrisis en de gevolgen ervan”, zegt de Filipijnse activiste Mitzi Jonelle Tan. “We vechten niet voor onze toekomst, maar voor ons heden.” Daarom is het volgens de 23-jarige van groot belang dat mensen uit verschillende delen van de wereld aanwezig zijn op de COP26.

Volledig scherm Greta Thunberg en andere activisten op de klimaatmars in Stockholm. © EPA

