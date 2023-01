Greta Thunberg en duizenden mensen bij Lützerath voor demonstratie tegen ontruiming

Rechter noemt poging van Trump om verkrach­tings­zaak Jean Carroll te verwerpen “absurd”

Voormalige president Donald Trump vroeg aan het gerecht om de verkrachtingszaak die tegen hem loopt ongegrond te verklaren. De rechter noemde deze oproep echter “absurd”. Schrijfster Jean Carroll beweert dat Trump haar halverwege de jaren negentig in een kleedkamer van een warenhuis in New York heeft verkracht.

