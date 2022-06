Greta Thunberg deelt op Glastonbury sneer uit naar wereldleiders

Ouders klagen ziekenhuis in VS aan nadat personeel lichaampje van overleden baby bij afval gooit

De ouders van een overleden prematuur geboren baby hebben een ziekenhuis in Boston, in de Amerikaanse staat Massachusetts, aangeklaagd nadat het zorgpersoneel het lichaam van het kindje per ongeluk bij het afval gooide. Ouders Alana Ross en Daniel McCarthy wilden hun baby begraven, maar het ziekenhuis liet hen enkele dagen voor de begrafenis weten dat het lichaampje nergens te bespeuren was.

