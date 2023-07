Greta Thunberg botst enkele uren na vonnis opnieuw met politie bij protestactie

UPDATE "Mijn dochter vroeg of we gingen sterven": Vlamingen op Rhodos zijn razend over communica­tie van reisorgani­sa­ties

Door de hevige bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn al honderden Belgen geëvacueerd, maar die zijn niet te spreken over de aanpak van hun reisorganisaties. Van chaotische evacuaties tot slechte communicatie: deze Vlamingen delen hun verhaal. “Mijn dochter was in paniek. Ze vroeg of we gingen sterven.”