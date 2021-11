Greta Thunberg belooft "scheldwoordneutraal" te worden

Dit is wat we al weten over verdachte die is opgepakt in dossier ontvoering Cleo (4)

De Australische politie is voorlopig karig met informatie over de man die is opgepakt in het dossier rond de ontvoering van Cleo Smith (4). Het meisje werd gisteravond teruggevonden in het huis van een 36-jarige bewoner van Carnarvon, het kustplaatsje in het westen van Australië, waar Cleo zelf ook woont met haar ouders. Buren omschrijven de man als “stil” en “een eenzaat”. Hij blijkt wel bekend te zijn bij de politie. Dit is wat we al weten over de verdachte.

11:35