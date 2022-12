“Grenswachters gebruiken afschrikkingstactieken zoals aanrandingen en hondenaanvallen”: rapport schetst “gruwelijk beeld” over uitzettingen uit Europa

Beelden tonen hoe jonge vluchte­ling wordt neergescho­ten aan Turks-Bulgaarse grens

In een video is te zien hoe de 19-jarige Syriër Abdullah El Rustum beschoten wordt aan de Bulgaars-Turkse grens. Het is de eerste keer dat op beeld wordt vastgelegd hoe een vluchteling aan een grens van een lidstaat van de Europese Unie gewond geraakt door een schot van een vuurwapen. Bulgarije zit extra verveeld met de zaak, want het land probeert momenteel Europese regeringsleiders te overtuigen om toegelaten te worden tot de Schengenzone.

