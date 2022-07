Grenswacht VS handelde “niet professioneel” tegenover Haitiaanse migranten

Negen verdachten gearres­teerd in Europees onderzoek naar Vietnamese mensensmok­kel

Tijdens invallen in vijf Europese lidstaten, waaronder ook België, zijn negen mensen gearresteerd in het kader van vermoedelijke mensensmokkel van Vietnamese migranten. Dat meldt de Europese politiedienst Europol vrijdag in een persbericht. De zaak startte in maart 2021 na de ontdekking van een safehouse voor Vietnamese vluchtelingen in het Oost-Vlaamse Wichelen, maar Tsjechië zal de mensensmokkelgroep vervolgen, zegt de federale politie.

15:18