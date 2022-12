“Grensblokkades in Kosovo worden binnen de 48 uur weggehaald”, leger niet langer in staat van paraatheid

Staat dit ons ook te wachten? Tesla's staan in ellenlange wachtrijen voor laadpalen tijdens feestdagen in Engeland

Op bovenstaande beelden is te zien hoe een lange rij Tesla’s staat aan te schuiven om hun wagen op te laden aan een laadpaal in Engeland. De wachtrijen ontstonden toen miljoenen mensen naar huis reden voor de feestdagen. In combinatie met treinstakingen zorgde dat voor heel wat problemen. Sommige Tesla-eigenaars moesten uren aanschuiven.

