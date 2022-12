Grens tussen Colombia en Venezuela wordt heropend

Vertederen­de beelden tonen hoe Oekraïense kinderen troost vinden bij hond na oorlog tegen Rusland

In Oekraïne zetten ze een Amerikaanse pitbull in een revalidatiecentrum in als een soort ‘troosthond’. De bedoeling is dat de hond ervoor zorgt dat de kinderen zo makkelijker hun trauma’s door de oorlog kunnen verwerken. Velen hebben familie die nog steeds meevecht aan de frontlinie of zijn hun familie verloren door de oorlog. Pitbull Bice is 8 jaar en tovert meteen een lach op het gezicht van iedereen. Op de beelden is te zien hoe de kinderen zelfs mogen helpen met de hond trucjes aan te leren.

