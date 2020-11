Greet De Keyser: "Trump gaf die toespraak helemaal alleen, dat zegt toch veel”

“Het enige wat hij nu nog kan doen, is zijn advocatenteams overal rondsturen en hen de opdracht geven om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Zo zouden ze enkele resultaten kunnen aanklagen. Dat gebeurt onder leiding van Rudi Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, en de twee zonen van Trump. De president hoopt zo nog naar het Hooggerechtshof te kunnen trekken. Of dat zal lukken, valt af te wachten. Heel wat rechtszaken die de voorbije twee dagen op lokaal niveau gestart zijn, werden al afgewezen door de rechtbanken.”

“Dansen op slappe koord”

Op veel steun binnen zijn partij hoeft Trump ook niet meer te rekenen. “Op dit moment is het dansen op een slappe koord”, gaat De Keyser verder. “Hij heeft inmiddels bijna zeventig miljoen stemmen gekregen, dat zijn allemaal Republikeinen die de president vertrouwen. De reacties zijn voorzichtig. Heel wat partijleden hebben ervoor gekozen om niet te reageren. Aan het Witte Huis hebben we deze ochtend maar één iemand gezien, namelijk zijn economische adviseur Larry Kudlow. Hij wilde de president alvast niet bijtreden in zijn beschuldigingen. Tijdens de toespraak stond Trump ook helemaal alleen, zelfs vicepresident Mike Pence was niet bij hem. Dat zegt toch wel veel.”

“Met zware wapens naar telbureaus”

Joe Biden kan de overwinning ruiken, maar op een definitief resultaat kan het nog even wachten zijn. In Georgia staat bijvoorbeeld al een hertelling in de steigers. “Maar daar hoeft Biden zich geen zorgen over te maken”, stelt VTM Nieuws-journaliste Romina Van Camp vanuit zijn campagnecentrum in Delaware. “Zijn team heeft altijd gezegd dat Georgia kop of munt ging worden. Ze konden niet goed inschatten of ze daar konden winnen, maar hij heeft die staat niet eens nodig. Eigenlijk hoeft hij enkel nog maar de twintig kiesmannen van Pennsylvania te winnen en dan zit hij over de kaap van 270.”