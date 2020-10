Greet De Keyser telt af. Ondanks dalende beurzen blijft Trump corona opzijschuiven

Al sinds de ochtend volgen de beurzen in de VS dezelfde lijn. Ze dalen. Onzekerheid, groeiende onzekerheid ligt aan de basis hiervan. Niet alleen volgen ze hiermee de Europese beurzen, de situatie in eigen land wordt er met de dag dramatischer op. Wat de situatie echt beangstigend maakt voor de grote kapitaalbeheerders, is de onenigheid binnen het team in het Witte Huis dat de coronacrisis in goede banen moet leiden.