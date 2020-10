Greet De Keyser telt af. Druppels in Europa, regen in VS

Vader van leerling blijft aangehou­den in onderzoek naar onthoof­ding van geschiede­nis­le­raar

23 oktober De vader van leerling Brahim Chnina, die woensdag in verdenking gesteld werd wegens "medeplichtigheid aan terroristische moord" in het onderzoek naar de dood van leraar Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine, is vrijdag in voorlopige hechtenis genomen, zo is van het nationale antiterreurparket en van zijn advocaat vernomen.