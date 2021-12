Greet De Keyser in Mayfield: “Reddingsteams zoeken nog steeds naar overlevenden”

Mercedes-moederbe­drijf Daimler voor bijna 20 procent in Chinese handen

De Chinese autofabrikant BAIC heeft sinds 2019 9,98 procent van het kapitaal van de Duitse autobouwer Daimler in handen, meer dan aanvankelijk was aangekondigd. Daarmee is het door de Chinese staat gecontroleerde BAIC meteen de grootste aandeelhouder van Daimler geworden, vóór de eveneens Chinese autobouwer Geely die 9,7 procent van de aandelen heeft, en is Daimler voor bijna 20 procent in Chinese handen.

13 december