Greet De Keyser in de VS: “Maand eerder gevaccineerd dan mijn ouders, 85-plussers, die in België leven”

“Congreslid naar wie onderzoek loopt wegens seks met minderjari­ge vroeg Trump om gratie”

8:39 Matt Gaetz, het Amerikaanse congreslid naar wie een onderzoek loopt vanwege vermeende seks met een 17-jarige, heeft oud-president Donald Trump in de nadagen van diens presidentschap gevraagd om een preventief gratiebesluit. Dat meldt The New York Times op basis van twee ingewijden. Gaetz lobbyde niet alleen voor gratie voor zichzelf, maar ook voor enkele politieke bondgenoten.