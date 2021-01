Greet De Keyser in de VS: “Kans dat Trump in 2024 weer presidentskandidaat zal zijn, is véél kleiner dan paar dagen geleden”

Er hangt Trump een ‘tur­bo-impeach­ment’ boven het hoofd: “Onze president staat niet boven de wet"

10 januari Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden willen de eerste stappen zetten voor een nieuwe afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, schrijft de Democraat Ted Lieu in een bericht op Twitter. En de Democraten hebben haast, want de eerste documenten worden morgen al ingediend.