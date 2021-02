Greet De Keyser in de VS. Het bleek niet eens heel moeilijk om op een vaccin te 'jagen': ik kreeg mijn prik door het te vragen

Dochters Malcolm X vragen om heropening moordonder­zoek

3:00 De dochters van de in 1965 vermoorde Amerikaanse zwarte activist Malcolm X hebben Justitie in de staat New York gevraagd om het onderzoek naar de moord op hun vader te heropenen. Ze doen dit verzoek omdat er nieuw bewijs is ontdekt over mogelijke betrokkenheid van de New Yorkse politie en de federale inlichtingendienst FBI bij de moord.