Greet De Keyser in de VS. Een snuifje typisch Belgisch surrealisme in het diepst van de strijd tegen het coronavirus

Nu blokletteren de kranten en heel wat nieuwsuitzendingen dat een klein dorpje in België in het oog van de coronavaccin-productiestorm staat. Puurs, het is sinds een paar dagen een naam die naast Brugge aan België wordt gelinkt, hier in de VS. Amerikaanse reporters staan er aan de voordeur van de Pfizer-fabriek, waar op dat ogenblik al lange rijen vrachtwagens de fabriek verlaten met in hun laadruimte vele miljoenen vaccins. Een groot deel daarvan is onderweg naar de VS.