Greet De Keyser in de VS. “Black Lives Matter is geen geschiedenis herschrijven. Het is de juiste plaats geven aan helden en lafaards”

Von der Leyen herhaalt dreigement: “EU kan export vaccins verbieden”, Pfizer waarschuwt Europa dat het Britse onderdelen broodnodig heeft

20 maart Als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins levert aan de Europese Unie, kan de EU de export ervan aan andere landen verbieden. Dat dreigement heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog eens duidelijk gezegd in een interview dat is verschenen in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke. De andere grote vaccinproducent Pfizer heeft Europa echter gewaarschuwd geen handelsoorlog met het Verenigd Koninkrijk uit te lokken, aangezien het afhankelijk is van ruwe grondstoffen die net daar gemaakt worden.