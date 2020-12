Greet De Keyser. Genieten van de kleine dingen, als de rest te zwaar wordt

Met de zon warm op mijn rug besef ik maar al te goed hoe belangrijk die kleine dingetjes zijn. Neen, ik zit niet op een exotisch strand. Degenen die mij volgen, weten dat ik een trouwe volger ben van alle coronavoorschriften. Neen, het jaar 2020 blijft een jaar als geen ander, zelfs het weer is niet wat het behoort te zijn. Het is 18 graden hier in Washington DC, midden december. Vanaf morgen wordt het kouder, zegt de weerman, tegen woensdag krijgen we sneeuw. Neen, ik blijf niet lullen over het weer, wees gerust. Maar al die kleine leuke dingen helpen ons wel door al die maanden van angst en gemis.

Ik tweette net nog een verhaal over een 'Secret Santa' die mensen verrast met een paar honderd dollar. Ik vond het een opwekkende manier om mijn dag te starten. Het hele verhaal staat op mijn Twitter, @Greetdekeyser. Maar we kunnen geen van allen om de realiteit heen. Tegen de tijd dat jullie dit lezen, zijn er 300.000 doden door Covid-19 hier in de VS.

Quote Sommige rijke Amerikanen gebruiken als ze ziek worden hun geld, om hun bevoorrech­te plaats op te eisen. Rudy Giuliani was zelfs niet beschaamd om dat toe te geven

En precies zoals de Amerikanen met geld graag uitpakken met hun liefdadigheid, zijn sommigen van die rijke Amerikanen ook de eersten om hun geld te gebruiken als ze ziek worden, om hun bevoorrechte plaats op te eisen. Trumps belangrijkste advocaat Rudy Giuliani was zelfs niet beschaamd om dat openlijk toe te geven afgelopen week. Hij werd ziek, opgenomen in het ziekenhuis met Covid- 19, had maar milde symptomen, maar kreeg toch een behandeling die erg beperkt voorhanden is.

Giuliani vertelde in een interview dat hij de Regeneron-antilichamenbehandeling kreeg omdat hij "belangrijk is" en niet omdat hij ze nodig had om zijn leven te redden. In het hele land zijn er zo een 350.000 dosissen beschikbaar, veel te weinig dus voor al de zwaar zieke patiënten die zonder de behandeling veel risico lopen om te overlijden. Giuliani voelt zichzelf duidelijk zó belangrijk dat hij er geen graten in ziet om beter behandeld te worden dan patiënten met minder financiële of machtsconnecties. Veel ziekenhuizen maken nu hetzelfde mee, maar met het vaccin.

Ziekenhuizen worden vaak met vele tientallen miljoenen dollars gesteund door rijke Amerikanen. Het is geld dat ziekenhuizen nu meer dan ooit nodig hebben, omdat ze ingrepen waarmee ze echt geld verdienen in het afgelopen jaar hebben moeten uitstellen. Wel, de gulle schenkers hebben dus een bijzonder zwaarwegend argument om hun plaats vooraan in de rij op te eisen, om het vaccin te krijgen in ruil voor meer miljoenen aan schenkingen voor het komende jaar. Ik begrijp het. Iedereen wil zo snel mogelijk terug naar een normaal leven, maar geen enkel argument is aanvaardbaar zolang niet het volledige medische personeel gevaccineerd is. En hierover is geen discussie mogelijk. Voilà, dat is mijn mening. En voor één keer duld ik geen tegenspraak.

