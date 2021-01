Greet De Keyser: “De zwarte bevolking krijgt de idee dat de Staat juist op hen met het vaccin zal experimenteren”

Amerika is een raar land. Het niet zomaar een makkelijke boutade, zelfs na 21 jaar leven in dit land denk ik dat nog steeds. Terwijl ik sta aan te schuiven voor een verkeerslicht lees ik bij toeval de bumpersticker op de auto die voor me staat. De tekst zegt letterlijk: 'Als je niet denkt dat er iemand tegen je samenzweert, dan ben je gewoon niet aandachtig.' ('If you don't think someone is plotting against you, you're not paying attention.')