Greenpeace gooit rotsblokken in Kanaal om "destructieve" industriële visserij tegen te gaan

Gestrand vracht­schip bij Gibraltar lekt olie: schoonmaak is begonnen

Een vrachtschip dat maandag onderweg naar Vlissingen door een aanvaring met een lng-tanker bij Gibraltar deels zonk, lekt zware stookolie. Een kleine hoeveelheid is ondanks een drijvende barrière in open zee terechtgekomen. Een sleepboot en een schip van de havenautoriteit van Gibraltar zijn bezig de olie op te vangen, melden de autoriteiten in het Britse overzeese gebiedsdeel in Zuid-Spanje.

1 september