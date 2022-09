Greenpeace blokkeert lossen van Russisch gas in Finland

LIVE. 39 Britten gisteren naar ziekenhuis na koude nacht in wachtrij naar Queen Elizabeth

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in diepe rouw sinds Queen Elizabeth II vorige week donderdag overleed. De kist van de overleden koningin is nog tot de ochtend van haar begrafenis op 19 september in Westminster Hall, zodat het volk haar kan groeten. Momenteel is de wachtrij opgelopen tot zo’n 14 uur aanschuiven. Vanavond houden de kleinkinderen van de Queen, waaronder prinsen William en Harry, nog een wake bij haar kist. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

16:33