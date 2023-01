Greenpeace-activisten hangen op volle zee aan tanker van oliereus Shell: “Stop met boren, begin met betalen”

Nooit eerder zoveel bedreigde neushoorns gestroopt in Namibië

Vorig jaar zijn er 87 neushoorns gestroopt in Namibië, het hoogste aantal ooit in het Afrikaanse land. Het is ook bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor, toen er 45 werden gedood. Dat blijkt uit officiële overheidsgegevens.

