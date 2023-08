Great Barrier Reef voorlopig toch niet op Unesco-lijst bedreigd werelderfgoed

UPDATE KIJK. Extreem noodweer teistert China: meedogenlo­ze regen verandert wegen in kolkende rivieren

Tyfoon Doksuri heeft de Chinese hoofdstad Peking blank gezet. De stortregen en overstromingen van de voorbije dagen hebben al zeker twintig doden geëist in het noorden van China. Dat melden de staatsmedia dinsdag. Doksuri is een van de zwaarste stormen die China in jaren heeft getroffen. De Chinezen zetten zich ondertussen schrap voor de volgende tyfoon die op hen afstevent.