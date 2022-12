Gratis condooms voor Franse jongvolwassenen vanaf 2023

Trumps bedrijf schuldig bevonden aan belasting­ont­dui­king

Het vastgoedbedrijf van Donald Trump is dinsdag schuldig bevonden voor het vijftien jaar lang bedriegen van de Amerikaanse belastingdienst. Kroongetuige in het proces was de voormalige financieel directeur van het bedrijf. Trump werd niet persoonlijk aangeklaagd, maar toch is dit slecht nieuws voor de ex-president, die hoopt zich in 2024 opnieuw verkiesbaar te stellen.

6 december