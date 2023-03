"Gratie voor Wagner-huurlingen houdt risico in voor Russische samenleving”

Erdogan: “Meer dan 50.000 doden door aardbevin­gen in Turkije”

Zes weken na de zware aardbevingen in het grensgebied tussen Turkije en Syrië is het officiële dodental in Turkije opgelopen tot meer dan 50.000. Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De materiële schade bedraagt ongeveer 104 miljard dollar (97 miljard euro), zei hij op een internationale donorconferentie in Brussel. Bijna 300.000 gebouwen zijn zwaar beschadigd. De internationale gemeenschap heeft alvast 7 miljard euro steun beloofd.