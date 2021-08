Gratie voor echtpaar dat vreedzame Black Lives Matter-activisten met vuurwapens bedreigde

Mark en Patricia McCloskey behoorden tot twaalf mensen die vrijdag gratie kregen. In juni pleitten Mark en Patricia McCloskey schuldig aan intimidate. Daarvoor kregen ze boetes van respectievelijk 750 dollar (631 euro) en 2000 dollar (1.685 euro). Beiden stemden ermee in de wapens af te staan waarmee ze tijdens de confrontatie hadden gezwaaid.

Op 28 juni 2020 werden videobeelden en foto's gemaakt van Mark McCloskey met een geweer en Patricia McCloskey met een pistool voor hun landhuis terwijl demonstranten langstrokken, op weg naar de residentie van de toenmalige burgemeester Lyda Krewson. De mars was een van de vele protesten in het land nadat een politieagent George Floyd had gedood in Minneapolis.