Grafieken tonen hoe Verenigde Staten al sinds herfst grip op coronavirus verliezen

De Verenigde Staten hebben Covid-19 niet onder controle. Het aantal overlijdens door het coronavirus blijft opvallend stijgen in vergelijking met andere rijke landen, ondanks de mildere omikronvariant . In België stijgen die cijfers minder hard. Eén van de grote verschillen tussen de VS en onder meer ons land? De vaccinatiegraad.

De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ zette de Verenigde Staten naast andere rijke landen met meer dan 10 miljoen inwoners. Het gaat om Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Vergelijk je het totaal aantal overlijdens door het coronavirus per 100.000 personen, valt op dat de cijfers sinds de herfst in de VS veel harder stijgen dan in andere landen.

Omstreeks september haalden de VS het Verenigd Koninkrijk in, om daarna in het oktober hetzelfde te doen met België. Sindsdien is de kloof tussen Amerika en andere rijke landen steeds groter geworden.

De timing van die toename valt samen met de start van de boostercampagnes. Waar in landen als België en het Verenigd Koninkrijk het percentage inwoners met een boostervaccinatie razendsnel steeg, blijven de VS duidelijk achterop hinken. Sterker nog: op Japan na heeft het land momenteel het laagste percentage geboosterde inwoners.

Ook het percentage Amerikanen die hun basisvaccinatie tegen het coronavirus kregen, is opvallend laag ten opzichte van de andere landen. De VS startten hun vaccinatiecampagne als een raket, maar sinds juni is het tempo sterk afgezwakt, waardoor België een maand later Amerika kon inhalen.

De vaccinatiegraad bij oudere delen van de bevolking ligt in de VS een pak lager dan in de Europese landen, merkt ‘The New York Times’ op. “De VS vallen op vanwege de relatief hoge sterftegraad”, zegt professor Joseph Dieleman van de University of Washington.

Het grootste deel van de ziekenhuispatiënten in de VS is ongevaccineerd. Spoedarts Megan Ranney van Brown University voegt eraan toe dat ook oudere mensen die geen booster kregen in het ziekenhuis kunnen belanden of beademing moeten krijgen.