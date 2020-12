Grafdelver steelt gouden tanden van lijken in Duitsland

China passeert de VS naar verwach­ting in 2028 als grootste economie ter wereld

26 december China zal de Verenigde Staten in 2028 inhalen om de grootste economie ter wereld te worden. Dat is vijf jaar eerder dan aanvankelijk werd geraamd. De voornaamste reden voor de acceleratie is dat China beter omgaat met de coronapandemie dan de Verenigde Staten, zo stelt het gezaghebbende Center for Economics and Business Research (CEBR) in een vandaag gepubliceerd jaarverslag.