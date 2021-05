GraciasLuna: Spaanse vrijwilliger werd online lastiggevallen omdat ze een Senegalese migrant knuffelde

De foto toonde de Rode Kruis-vrijwilliger terwijl ze de migrant troostte nadat hij net aangekomen was in de enclave. Niet lang nadat de foto viraal ging, zette ze haar sociale media privé. Ze werd lastiggevallen door aanhangers van de Spaanse extreem-rechtse partij Vox en andere mensen die verontwaardigd waren over de aankomst van migranten in Ceuta.

“Ze zagen dat mijn partner zwart is, ze bleven me beledigen en vreselijke, racistische dingen tegen me zeggen,” getuigt Luna Reyes bij de Spaanse televisiezender RTVE.

Toen het nieuws bekend werd dat het het meisje werd lastiggevallen, begon het internet terug te vechten. De hashtag #GraciasLuna werd trending in Spanje, vergezeld door woorden van steun. Er waren tweets van onder andere Rita Maestre, raadslid van Madrid en Nadia Calviño, de Spaanse minister van economie. Ook de secretaris-generaal van het Rode Kruis bedankt Luna Reyes om de wereld te tonen hoe menselijkheid eruitziet.

Reyes zelf vindt het niet bijzonder wat ze deed en beschrijft iemand in nood knuffelen als “het meest normale dat je kan doen”. Ze weet niet hoe de man heette, maar zag dat hij vermoeid was en had hem wat water gegeven. “Hij huilde, ik stak mijn hand uit en hij omhelsde me,” zei ze. ‘Hij klampte zich aan me vast. Die omhelzing was zijn reddingslijn.” Reyes is bezorgd dat de man is teruggestuurd naar Marokko.

Het meisje ging niet in op de steunbetuiging in haar korte opmerkingen aan verslaggevers. Ze zei dat ze nog steeds aan het bijkomen was van de ervaring om aan de frontlinie te staan. “We zijn niet getraind om zoiets te zien.”

De laatste dagen kwamen duizenden migranten toe in Ceuta, een Spaanse enclave in Noord-Afrika. De meeste probeerden dat al zwemmend. Verschillende mensen overleefden de tocht niet.

