Graan verwoest in Oekraïne: "Zowat 200.000 ton verloren in Cherson"

Wild zwijn bijt strandgan­ger in Genua: “Zoiets is nog nooit gebeurd”

Het strand is niet meteen een plek waar je een aanval van een wild zwijn verwacht, maar het overkwam wel de Italiaanse Rossana Padoan Falcone (57). Ze had vrijdagvond net een pizza gegeten toen een wild zwijn haar in de arm beet op het strand van Sturla, een wijk in Genua.

12 juli