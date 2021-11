Gouverneursverkiezingen in Virginia en New Jersey: ‘nationale test’ voor Joe Biden

In de Verenigde Staten vinden vandaag, ongeveer een jaar na de presidentsverkiezingen, een hele reeks lokale verkiezingen plaats. Er wordt vooral met veel aandacht gekeken naar de gouverneursverkiezing in Virginia, die volgens de Amerikaanse media geldt als "grote test" voor president Joe Biden.

De verkiezing in Virginia is volgens persagentschap AP de meest competitieve grootschalige verkiezing sinds de presidentsverkiezingen van een jaar geleden, waarin Joe Biden het haalde van Donald Trump. De verkiezing wordt dan ook gezien als een graadmeter voor de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar.

Volgens de meest recente peilingen, verzameld op de website realclearpolitics.com, zou de Democraat Terry McAuliffe een heel nipte voorsprong hebben op zijn tegenstander Glenn Youngkin. De meest recente peiling, eentje van het conservatieve Fox News, geeft Youngkin 8 punten voorsprong. Vorig jaar won Biden nog met tien procentpunten van Trump in de staat.

De Republikeinse gouverneurskandidaat Glenn Youngkin van Virginia.

McAuliffe, die eerder al gouverneur was, staat dicht bij president Joe Biden. Nu Bidens populariteit er onder meer door de chaotische terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan op achteruit gaat, is het voor de kandidaat-gouverneur ook moeilijk om zijn achterban te motiveren, zelfs met de steun van ex-president Barack Obama, vicepresident Kamala Harris, First Lady Jill Biden en Joe Biden tijdens zijn campagne. Het argument dat zijn tegenstander gesteund wordt door Donald Trump, blijkt bovendien onvoldoende om kiezers te overtuigen.

Paniekreactie

Bij heel wat Democraten zou de vrees bestaan dat ze vandaag voor het eerst in meer dan 10 jaar een verkiezing op staatsniveau zullen verliezen in Virginia. Een verlies zou een paniekreactie veroorzaken binnen de partij, die al twijfelt over haar kansen bij de Midterms binnen een jaar. Die zullen uitmaken wie de controle over het Huis en de Senaat in handen krijgt. De Democraten hebben maar één zetel op overschot in de Senaat (omdat de vicepresident bij een ex aequo de doorslaggevende stem heeft) en in het Huis verloren de Democraten bij de verkiezingen van vorig jaar een deel van hun zetels.

De Republikeinen zijn ondertussen aan het dromen. "Virginia is een zeer blauwe (Democratische, red.) staat, dus het feit dat we zo competitief zijn zegt genoeg over de toestand van ons land en de populariteit van Biden", aldus voorzitter van de Republican National Committee Ronna McDaniel aan AP.

Gouverneursverkiezing in New Jersey

Ook naar de gouverneursverkiezing in New Jersey wordt in heel het land uitgekeken. Zelfs al lijkt er volgens de peilingen geen twijfel over te bestaan dat de huidige Democratische gouverneur Phil Murphy het zal halen van de Republikein Jack Ciattarelli, zal dat toch niet gebeuren met een even grote voorsprong als die van Biden in 2020 (+16 procentpunten). Als Murphy het inderdaad haalt, wordt hij de eerste Democratische gouverneur in 40 jaar die herverkozen wordt in New Jersey.

Democratische gouverneur van New Jersey Phil Murphy, rechts, en zijn Republikeinse uitdager Jack Ciattarelli.

De media wijzen erop dat de campagnes in zowel New Jersey als Virginia niet te erg gefocust waren op de president. Biden is dan ook een minder sterke figuur dan Trump of Barack Obama en de Democratische kandidaten focusten dan ook meer op de kritiek op de vorige president, dan op de verwezenlijkingen van de huidige president. De Republikeinen omarmen Trump dan weer, aangezien de kiezers van Trump ook hun kiezers zijn. "Trump is steeds boeiender, of je nu wint of verliest", vat NPR het goed samen.

Vandaag wordt tot slot in New York ook de opvolger van burgemeester Bill de Blasio verkozen. In de erg liberale stad - volgens The Independent zijn er in New York acht keer meer Democratische kiezers - staat het zo goed als vast dat de Democraat Eric Adams het zal halen van de Republikein Curtis Sliwa. Adams, een ex-politieagent die streed tegen racial profiling, kan de tweede Afro-Amerikaanse burgemeester van New York worden. Zijn achtergrond staat in contrast met die van Sliwa, die jarenlang een soort van burgerwacht leidde om criminaliteit te bestrijden.

Republikein Curtis Sliwa (links) en Democraat Eric Adams willen allebei de volgende burgemeester van New York worden.