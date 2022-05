Gouverneur Texas skipt dan toch bijeenkomst wapenlobby NRA in dezelfde staat

Greet De Keyser in de VS. De gouverneur heeft de vergunnin­gen voor wapens afgeschaft. En meer en meer geven de rechtban­ken hem ook gelijk

“Ik heb hier geen woorden voor”, zegt Jorge me. Hij is een latinoman die vlakbij de Robb Elementary School woont. Hij begrijpt het niet. Hij is 83 en zijn 3 kinderen hebben er ook school gelopen. “Waarom hier?”, vraagt hij me. “Het enige wat wij hier ooit van politie merken, is als de grenspolitie achter mensensmokkelaars aangaat.” Hij gaat later op de avond naar de herdenkingsplechtigheid in de sporthal. “Ik moet dit met andere mensen delen, anders word ik gek, vrees ik.”

5:00