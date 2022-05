Gouverneur Texas beweert misleid te zijn over politieoptreden tijdens bloedbad: “Ik ben woedend”

Vader van 18-jarige schutter reageert op dramati­sche schietpar­tij in Texas: “Hij had mij beter doodgescho­ten in plaats van een bloedbad aan te richten”

De vader van de 18-jarige schutter Salvador Ramos, die dinsdag 21 mensen – onder wie 19 kinderen – doodschoot op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas, heeft voor het eerst gereageerd op de wrede daad van zijn zoon. “Hij had mij beter doodgeschoten in plaats van een bloedbad aan te richten”, aldus de 42-jarige Salvador Ramos senior. De man had naar eigen zeggen nooit verwacht dat zijn zoon zo’n gewelddadige misdaad zou plegen. “Ik wil dat de wereld weet hoeveel spijt ik heb van wat mijn zoon heeft gedaan”, vertelt Ramos in een interview met de Amerikaanse nieuwswebsite ‘The Daily Beast’.

