Gouverneur New York onder vuur voor achterhouden sterftecijfers rusthuizen

De staat New York was de eerste die vorig jaar zwaar werd getroffen door het coronavirus, en ook in de woonzorgcentra vielen er duizenden doden. Maar onlangs bleek uit verschillende onafhankelijke onderzoeken dat dat er niet 8.500 waren zoals altijd al aangenomen, maar wel bijna 15.000. Cuomo en zijn diensten zouden de bewoners die in het ziekenhuis gestorven waren, en niet in het rusthuis zelf, niet hebben meegeteld.

Vorige week lekte in The New York Post bovendien een audio-opname uit van Melissa DeRosa, een van Cuomo’s hoogste medewerkers. Zij vertelde off the record aan kritische parlementsleden dat de cijfers vorige zomer al bewust achtergehouden waren uit vrees dat ze “tegen ons gebruikt zouden worden” door federale aanklagers. Ook de vrees dat toenmalig president Donald Trump ze zou gebruiken in zijn kritiek op Cuomo en de Democraten, speelde een rol. Justitie begon in de zomer al een onderzoek naar de cijfers.