Gouverneur Montana ondertekent verbod op transgenderzorg voor minderjarigen, ondanks protest van non-binaire zoon

Parijse metrobe­stuur­der die vrouw overreed beschul­digd van onvrijwil­li­ge doodslag

Een metrobestuurder in Parijs is vrijdag in beschuldiging gesteld van onvrijwillige doodslag nadat een vrouw op 22 april onder het treinstel terecht kwam nadat ze eerder met haar jas was vastgeraakt tussen de deuren. Dat verneemt het Franse persagentschap AFP bij gerechtelijke bronnen.