Gouverneur Louisiana: reddingswerkers komen pas maandag in actie na orkaan Ida

Louisiana zet zich schrap voor mogelijk zwaarste orkaan die staat treft sinds 1850: “Ida is de echte vuurdoop voor Deltaplan in New Orleans”

29 augustus Orkaan Ida raast momenteel met een enorme snelheid op de Amerikaanse staat Louisiana af. De grote vraag is of de schade die de storm gaat veroorzaken, vergelijkbaar zal zijn met die na orkaan Katrina in 2005. Diverse Nederlandse bedrijven hebben sinds die tijd geholpen om New Orleans orkaanbestendiger te maken. Ida zal aantonen welk effect dat gehad heeft. “De stad zelf is nu veilig, maar daarbuiten is het levensgevaarlijk.”