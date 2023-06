Gouverneur grensregio Belgorod “niet opgedaagd” voor ruil van “Russische gevangenen” met pro-oekraïense Russische strijders

updateDe gouverneur van de Russische grensregio Belgorod, Vyacheslav Gladkov, liet weten bereid te zijn de pro-Oekraïense Russische strijders te ontmoeten, maar “is niet komen opdagen” volgens hun leider. De groep had een ontmoeting geëist in ruil voor twee Russische soldaten die ze hadden gevangengenomen - een bewering die niet onafhankelijk gecontroleerd kan worden. Het gebied Belgorod is al sinds vorige week de achtergrond van zware gevechten waarbij al tientallen doden zijn gevallen.

In een eerste video op Telegram zijn de twee gevangenen te zien, van wie er één gewond leek te zijn en op een operatietafel lag. De andere gevangene staat in de beelden naast Denis Kapustin, die zichzelf omschrijft als de leider van het Russische Vrijwilligerskorps RVC. Die laatste beweerde in de video dat hij de gevangenen zou overhandigen aan de gouverneur van Belgorod als hij de strijders zou ontmoeten in het dorp Novaja Tavolzjanka.

“Vandaag tot 17:00 uur hebben jullie de kans om zonder wapens te communiceren en twee Russische burgers mee naar huis te nemen, gewone soldaten die jullie en jullie politieke leiders naar de slachtbank hebben gestuurd”, stond in een gezamenlijke verklaring die samen met de eerste video werd gepost. Gouverneur Gladkov liet weten dat hij naar eigen zeggen "open staat voor een ontmoeting, maar alleen als de soldaten nog leven”. Volgens Gladkov was de kans echter klein dat de soldaten nog in leven zijn. Hij kwam uiteindelijk niet opdagen, aldus Kapustin in een nieuwe video.

“Het was nogal voorspelbaar dat Gladkov niet kwam opdagen om de Russische soldaten op te halen. Er zijn trouwens nog veel meer gevangenen, maar noch het militaire noch het burgerlijke leiderschap is geïnteresseerd in hun lot”, klonk het in de tweede video. Daarin staat Kapustin bij een tiental mannen, vermoedelijk de andere Russische gevangenen waarover hij het in de video heeft.

“Alleen Jevgeni Prigozjin toonde moed en verklaarde zich bereid om deel te nemen aan onderhandelingen”, zei Kapustin nog, want de Wagner-baas liet ook van zich horen via zijn Telegramkanaal. “Denis, als niemand naar de besproken plaats komt (om de gevangenen op te halen, red.), ben ik bereid een van mijn hooggeplaatsten afgevaardigden te sturen. Als Volodymyr Zelensky naar de plaats komt, ben ik bereid ze zelf te komen ophalen”, klinkt het in een audiobericht.

Moskou heeft nog niet gereageerd.

KIJK. Vrijheid voor Rusland-legioen: “Russen vroegen onze hulp”

Nu Oekraïne zich klaarmaakt voor een tegenoffensief, hebben de twee “saboteur”-groepen (het Russische Vrijwilligerskorps (RVC) en het Legioen van de Vrijheid van Rusland) de afgelopen dagen opnieuw gevechten gemeld in de Russische grensregio Belgorod. Rusland zegt dat het “terroristen” zijn die optreden in opdracht van Kiev. Oekraïne ontkent echter directe betrokkenheid bij de aanvallen, maar ziet ze als een gevolg van de Russische invasie.

Gladkov heeft de bevolking vandaag opgeroepen om de getroffen regio te evacueren omdat die naar eigen zeggen continu onder vuur wordt genomen. Volgens plaatselijke autoriteiten werd de regio vrijdag en zaterdag een honderdtal keer beschoten geweest, met zeven doden en een dertigtal gewonden tot gevolg. Vandaag zijn al meer dan 4.000 mensen voor de bombardementen gevlucht en tijdelijk ondergebracht in opvangcentra.

Volgens Gladkov moeten de evacuaties mensenlevens redden. Hij zei ook dat nieuwe bombardementen afgelopen nacht Sjebekino en Volokonovski hebben geraakt. Daarbij zou veel schade zijn aangericht, maar geen slachtoffers zijn gevallen.