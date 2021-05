Gouverneur Florida ondertekent nieuwe wet tegen ‘censuur’ door sociale netwerken

Big tech vindt België geen interessan­te locatie voor grote datacen­ters

3 maart De bigtechbedrijven zijn niet geneigd grote datacenters neer te poten in ons land. Dat blijkt uit een studie van het internationale ontwerp- en adviesbureau Arcadis. Volgens de experten van Arcadis zijn nieuwe datacenters noodzakelijk als we in België massaal willen blijven Netflixen en thuiswerken. Ook voor de uitrol van 5G en nieuwe technologieën zoals zelfrijdende auto's zijn ze cruciaal.