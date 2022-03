Gouverneur Florida ondertekent controversiële anti-gaywet

Medewer­kers zeggen dat Disney eiste dat LG­BTQ+-verhalen en -personages uit films werden geschrapt

Disney heeft ervoor gezorgd dat er in diverse films van Pixar geen LGBTQ+-verhalen en -personages zitten. Dat claimen queer medewerkers van studio Pixar, die onder het Disney-concern valt, in een brief die het Amerikaanse vakblad ‘Variety’ kon inkijken. In de brief uiten medewerkers hun ongenoegen over het feit dat Disney weigert de omstreden ‘Don’t say gay’-wet te veroordelen die binnenkort in Florida wordt ingevoerd.

17 maart